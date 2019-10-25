Третьяк ожидает появления новых хоккеистов в сборной России на первом этапе Евротура

"Состав на Евротур будет на днях, возможно, будут новые имена. Молодые ребята в КХЛ неплохо себя проявляют. Вот молодой [Александр] Романов в ЦСКА неплохой защитник, Владимир Ткачев в СКА, Дамир Жафяров ("Торпедо") - все показывают хорошую игру", - отметил Третьяк.

Ткачев в прошлом сезоне провел четыре матча за сборную России, в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги на счету 24-летнего нападающего 21 (7 голов + 14 передач) очко в 22 играх. Жафяров также принял участие в четырех играх за национальную команду, в активе 25-летнего форварда 20 (9+11) очков в 23 матчах сезона КХЛ. 19-летний Романов ранее в сборную не вызывался, за ЦСКА в нынешнем чемпионате он провел 21 игру и отметился тремя голевыми передачами. Защитник ЦСКА получил вызов в молодежную сборную на Турнир четырех наций, который также пройдет в Финляндии с 8 по 10 ноября.