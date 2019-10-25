Европейский совет по взаимодействию с WADA призвал к скорейшему решению вопроса РУСАДА

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) выступает за скорейшее решение вопроса о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, принимающая участие в работе CAHAMA.
Очередное заседание комитета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) проходило с 23 по 24 октября во французском Страсбурге и было посвящено ближайшему исполкому WADA и совету учредителей, которые состоятся в начале ноября в Катовице (Польша).
"Все страны Европы, входящие в CAHAMA, призывают Всемирное антидопинговое агентство не затягивать с рассмотрением ответов российских экспертов на вопросы WADA о возможных манипуляциях с базой данных московской лаборатории и последующим вынесением соответствующих рекомендаций комитетом по соответствию, - заметила Пахноцкая. - В то же время CAHAMA признает необходимость соблюдения всех процедур, предшествующих вынесению вердикта".
23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне было дано три недели, чтобы объяснить причины их появления, и 8 октября соответствующее письмо было отправлено.
Как сообщила Пахноцкая, страны Европы призывают WADA поторопиться с решением российского вопроса, так как до начала Олимпийских и Паралимпийских игр осталось совсем немного времени.
Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор ранее сообщил ТАСС, что рассмотрение вопроса целесообразности применения санкций в отношении Российского антидопингового агентства может быть принято на внеочередном исполкоме WADA, заседание которого пройдет уже после 7 ноября, при новом президенте организации. Первоначально планировалось, что окончательная точка в вопросе РУСАДА будет поставлена 4 ноября на исполкоме WADA в Катовице.