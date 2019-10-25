Европейский совет по взаимодействию с WADA призвал к скорейшему решению вопроса РУСАДА

Страны Европы призывают Всемирное антидопинговое агентство поторопиться, так как до начала Олимпийских и Паралимпийских игр осталось совсем немного времени

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) выступает за скорейшее решение вопроса о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, принимающая участие в работе CAHAMA.

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Очередное заседание комитета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) проходило с 23 по 24 октября во французском Страсбурге и было посвящено ближайшему исполкому WADA и совету учредителей, которые состоятся в начале ноября в Катовице (Польша). "Все страны Европы, входящие в CAHAMA, призывают Всемирное антидопинговое агентство не затягивать с рассмотрением ответов российских экспертов на вопросы WADA о возможных манипуляциях с базой данных московской лаборатории и последующим вынесением соответствующих рекомендаций комитетом по соответствию, - заметила Пахноцкая. - В то же время CAHAMA признает необходимость соблюдения всех процедур, предшествующих вынесению вердикта".

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