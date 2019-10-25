Россиянки уступили австралийкам в первом матче отбора по хоккею на траве на ОИ-2020

ТАСС, 25 октября. Женская сборная России по хоккею на траве проиграла команде Австралии со счетом 2:4 в первом матче отбора на летние Олимпийские игры 2020 года. Встреча прошла в австралийском Перте.

В составе российской команды отличились Богдана Садовая (8-я минута), Алина Халимова (37), у австралиек дубль сделала Эмили Чолкер (1, 48), также голы забили Эми Лоутон (2) и Грейс Стюарт (48).

Второй матч между командами пройдет также в Перте в субботу. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путевку на Олимпийские игры в Токио.

Мужская сборная России по хоккею на траве встретится с командой Индии в квалификационных матчах, встречи пройдут 1 и 2 ноября в индийском городе Калинга.

Женская сборная России ни разу не выступала на Олимпийских играх, советская команда один раз играла на Олимпийских играх, став третьей на Олимпиаде в Москве. Мужская сборная России также ни разу не выступала на Олимпийских играх, сборная СССР дважды принимала участие в соревнованиях, на Олимпиаде в Москве 1980 года команда стала бронзовым призером соревнований.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, соревнования по хоккею на траве - с 25 июля по 7 августа.