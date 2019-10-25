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КХЛ

"Ак Барс" рассматривает вариант проведения одной из декабрьских игр КХЛ на "Казань-Арене"

В дни домашних матчей "Ак Барса" в КХЛ 19 и 21 декабря на "Татнефть-Арене" пройдет ледовое шоу Цирка дю Солей
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" рассматривает возможность проведения одной из встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на футбольном стадионе "Казань-Арена". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Ак Барс" проводит свои домашние матчи на "Татнефть-Арене". В дни домашних матчей "Ак Барса" в КХЛ с "Салаватом Юлаевым" и "Сибирью" 19 и 21 декабря на "Татнефть-Арене" пройдет ледовое шоу Цирка дю Солей.

"Мы изучили все возможные варианты проведения декабрьских матчей, включая и обмен кругами, и возможность сыграть в городах Татарстана и провести одну из игр на "Казань Арене". На данный момент приоритетным вариантом остается Дворец спорта. КХЛ согласовала нам проведение матчей во Дворце спорта" , - пояснили в пресс-службе.

"Казань-Арена" вмещает более 45 тысяч человек, Дворец спорта - 4623 человека.

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