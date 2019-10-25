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ММА

Нурмагомедов сдал более 40 чистых допинг-тестов за карьеру в UFC

Ближайший поединок спортсмена планируется на март-апрель 2020 года
Хабиб Нурмагомедов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сдал более 40 отрицательных допинг-тестов за карьеру в UFC. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Хабиб сдал более 40 чистых тестов", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. Ближайший бой спортсмена планируется на март-апрель 2020 года.

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