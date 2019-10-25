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НХЛ

Макдэвид назвал Овечкина эталонным снайпером Национальной хоккейной лиги

В ночь на пятницу "Вашингтон" в овертайме на выезде проиграл "Эдмонтону" со счетом 3:4, Овечкин сделал дубль

ТАСС, 25 октября. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Коннор Макдэвид считает российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина эталонным снайпером. Комментарий хоккеиста приводит издание Washington Post.

В ночь с четверга на пятницу "Вашингтон" в овертайме на выезде проиграл "Эдмонтону" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата, Овечкин оформил дубль, Макдэвид забросил одну шайбу. Также две шайбы забросил в составе победителей Леон Драйзайтль.

"Овечкин забрасывает шайбы на протяжении 15 лет, он является одним из лучших снайперов лиги, эталоном, - заявил Макдэвид. - Драйзайтль идет своим путем, в прошлом сезоне он забросил 50 шайб, его игра разнообразна. Овечкин и Драйзайтль являются очень сильными игроками".

Макдэвид, которому в январе исполнилось 22 года, был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2015 года "Эдмонтоном", он провел 297 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 389 очков (133 шайбы + 256 результативных передач). Овечкину 34 года, он был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2004 года "Вашингтоном", провел 1095 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1223 очка (665+558).

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает второе место, набрав 17 очков в 12 матчах. "Эдмонтон" расположился на первой строчке на Западе с 17 очками в 11 встречах. В следующем туре "Вашингтон" на выезде сыграет с "Ванкувером" в субботу, "Эдмонтон" примет "Флориду" в воскресенье.

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