Макдэвид назвал Овечкина эталонным снайпером Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 25 октября. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Коннор Макдэвид считает российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина эталонным снайпером. Комментарий хоккеиста приводит издание Washington Post.

В ночь с четверга на пятницу "Вашингтон" в овертайме на выезде проиграл "Эдмонтону" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата, Овечкин оформил дубль, Макдэвид забросил одну шайбу. Также две шайбы забросил в составе победителей Леон Драйзайтль.

"Овечкин забрасывает шайбы на протяжении 15 лет, он является одним из лучших снайперов лиги, эталоном, - заявил Макдэвид. - Драйзайтль идет своим путем, в прошлом сезоне он забросил 50 шайб, его игра разнообразна. Овечкин и Драйзайтль являются очень сильными игроками".

Макдэвид, которому в январе исполнилось 22 года, был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2015 года "Эдмонтоном", он провел 297 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 389 очков (133 шайбы + 256 результативных передач). Овечкину 34 года, он был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2004 года "Вашингтоном", провел 1095 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1223 очка (665+558).

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает второе место, набрав 17 очков в 12 матчах. "Эдмонтон" расположился на первой строчке на Западе с 17 очками в 11 встречах. В следующем туре "Вашингтон" на выезде сыграет с "Ванкувером" в субботу, "Эдмонтон" примет "Флориду" в воскресенье.