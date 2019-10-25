Первый номер драфта НБА 2018 года Эйтон дисквалифицирован на 25 матчей за допинг

ТАСС, 25 октября. Багамский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс" Деандре Эйтон дисквалифицирован на 25 игр за нарушение антидопинговой программы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста ESPN Марка Спирса.

21-летний игрок признан виновным в нарушении антидопинговой программы NBA и NBPA (ассоциация игроков НБА) из-за использования диуретических (мочегонных) средств. В течение дисквалификации баскетболист не будет получать заработную плату. Таким образом, Эйтон сможет выйти на площадку в гостевом матче против "Лос-Анджелес Клипперс" 18 декабря.

Эйтон был выбран под первым номером драфта 2018 года. В дебютном сезоне он провел 72 игры в регулярном чемпионате НБА, набирал в среднем за матч 16,3 очка, делал 1,8 передачи и 10,3 подбора.

В первом матче нового сезона "Финикс" на своем паркете победил "Сакраменто" (124:95), Эйтон сделал дабл-дабл (18 очков + 11 подборов). В следующем матче "Финикс" в ночь на субботу на выезде сыграет с "Денвером".