Нападающий Лисин подписал пробный контракт с клубом КХЛ "Трактор"

ТАСС, 25 октября. Российский нападающий Энвер Лисин подписал пробный контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Также челябинцы подписали пробное соглашение с 28-летним нападающим Александром Авциным.

Лисину 33 года, он был выбран во втором раунде под общим 50-м номером на драфте НХЛ 2004 года "Финиксом" (ныне - "Аризона"). Всего в НХЛ, где он также выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс", игрок провел 135 матчей, в которых набрал 42 очка (24 шайбы + 18 передач). В КХЛ игрок провел 498 матчей, в которых забросил 95 шайб и сделал 119 результативных передач, он играл за московские ЦСКА и "Спартак", уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург", владивостокский "Адмирал". В чемпионате России игрок выступал за казанский "Ак Барс", в составе которого стал чемпионом страны (2006) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2007).

"Трактор" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 24 встречах. В следующем матче в субботу "Трактор" примет хабаровский "Амур".