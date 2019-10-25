Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Главный тренер ФК "Локомотив" Семин подтвердил, что Джорджевич перенесет операцию

Игрок получил повреждение связок колена

ТАСС, 25 октября. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подтвердил, что черногорский нападающий клуба Лука Джорджевич перенесет операцию. Комментарий тренера приводит пресс-служба "Локомотива".

19 октября пресс-служба "Локомотива" сообщила, что футболист получил повреждение связок колена. В воскресенье "Локомотив" проведет домашнюю встречу 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака", начало матча на "РЖД-Арене" в 16:30 мск.
"В матче со "Спартаком" не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона Миранчука и Джорджевича - у него будет операция, не знаю, сыграет ли он в этом году, - сказал Семин. - Остальные футболисты готовятся, мы надеемся на Алексея Миранчука, хотя он еще должен набрать кондиции - он пропустил месяц".

Во вторник "Локомотив" на выезде уступил итальянскому "Ювентусу" со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский клуб занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав 3 очка после трех матчей. "Ювентус" идет первым, имея в активе 7 очков, второе место в турнирной таблице занимает испанский "Атлетико" (7 очков), немецкий клуб замыкает турнирную таблицу, не сумев набрать ни одного очка. В следующем туре "Локомотив" проведет матч против "Ювентуса" на своем поле, встреча состоится 6 ноября (начало - 20:55 мск).

"Локомотив" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 13 турах.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
За кубками в юбках. Российские женские гандбольные клубы сменили экипировку
ЦСКА и "Звезда" в новом сезоне радуют болельщиков не только игрой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС