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Летние неолимпийские виды спорта

Россиянка Шувалова стала чемпионкой мира по шахматам среди юниоров до 20 лет

Третье место заняла еще одна россиянка Елизавета Соложенкина

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Российская спортсменка Полина Шувалова стала в пятницу победителем первенства мира по шахматам среди игроков до 20 лет, который завершился в Нью-Дели. Бронзовую медаль чемпионата также выиграла россиянка Елизавета Соложенкина.

"Чемпионат в категории до 20 лет - это самый престижный чемпионат среди юношей и девушек. Его победитель получает звание международного гроссмейстера и автоматически выходит на Кубок мира. Потому победа в таких соревнованиях имеет очень большое значение для спортсмена. Полина играла блестяще и обеспечила себе большой отрыв от соперников", - сказал ТАСС тренер россиян Михаил Кобалия.

"Бронзовая медалистка Елизавета Соложенкина на финише турнира одержала три яркие победы подряд, что позволило ей также подняться на пьедестал", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что для Шуваловой это уже второе подряд удачное выступление в Индии. Она приняла участие в первенстве мира среди юношей и девушек в возрасте до 14, 16 и 18 лет, который проходил в начале октября в индийском Мумбаи - на этих соревнованиях Россия стала победителем, выиграв три золотые медали из шести возможных. Шувалова выиграла золото в категории до 18 лет. И потом, не заезжая в Россию, отправилась в индийскую столицу на эти соревнования.

Среди российских юношей лучший результат в Нью-Дели продемонстрировал 13-летний Володар Мурзин, набравший 7 очков из 11 возможных и занявший 10-е место. Спортсмен выполнил первую норму международного гроссмейстера, это большой успех юного шахматиста, отметил Кобалия.

Всего в столице Индии выступали 96 девушек и 94 юноши в возрасте до 20 лет. Россию представляли 11 спортсменов.

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РоссияЛетние неолимпийские виды спорта
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