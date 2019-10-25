Законопроект о продаже пива на аренах может включать не только футбольные матчи

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, являющийся соавтором законопроекта, в беседе с ТАСС сообщил о том, что правительство направило положительный отзыв на законопроект в Госдуму.

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Возможность продажи пива может появиться на стадионах в России не только во время футбольных матчей. Об этом ТАСС заявил Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу.

"Нас поддержали другие игровые виды спорта - хоккей, баскетбол, волейбол, регби и другие. Речь идет не только о продаже пива на футболе", - сказал Свищев.

Парламентарий также добавил, что соответствующие дополнения могут быть включены в законопроект при подготовке ко второму чтению.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.

Сейчас алкоголь может продаваться на стадионе или арене, если сооружение зарегистрировано как универсальный культурно-развлекательный комплекс. На территории Москвы алкоголь запрещен к продаже на всех спортсооружениях независимо от их формы регистрации.