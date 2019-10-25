Колобков обсудил развитие скалолазания в России с президентом федерации Бычковым

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Федерации скалолазания России Дмитрием Бычковым и председателем тренерского совета Владимиром Маламидом. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На встрече, прошедшей в Минспорте в пятницу, обсуждалось развитие скалолазания в России и подготовка национальной команды к Олимпийским играм в Токио 2020 года.

"Скалолазание - новый вид спорта для олимпийской программы, хотя в России очень популярный, - сказал Колобков. - Есть определенные сложности для развития скалолазания, потому что требуется специализированное оборудование и комплексы, но за последние несколько лет произошел достаточно большой рывок. Сейчас сборная России проходит период отбора на Олимпиаду, будет разыграно несколько олимпийских лицензий. Надеемся, что наша сборная пройдет отбор и будет конкурентоспособной".

"Основной проблемой для вида спорта в нашей стране является сложность с материальной базой, - сообщил Бычков. - Очень немного помещений достаточной высоты, чтобы установить скалодром, но за последние два года мы сделали огромный скачок вперед. Уже очень многое сделано для развития вида спорта благодаря Министерству спорта РФ, Фонду поддержки олимпийцев России. У нас появятся современные скалодромы, где смогут тренироваться как члены сборной России, так и все желающие".

Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Также Международный олимпийский комитет в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в скалолазании будут разыграны два комплекта наград - в мужском и женском многоборье, которое будет состоять из трех дисциплин: соревнований на скорость и трудность, а также боулдеринга (серии коротких трасс максимальной сложности, спортсмены передвигаются, цепляясь за большие выступы - "валуны").

На данный момент российская команда не сумела завоевать олимпийские лицензии, однако у россиян еще остаются шансы получить путевки: по шесть лицензий для мужчин и женщин будет разыграно на олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 28 ноября по 1 декабря во французской Тулузе, а также по одной путевке на чемпионате Европы, который пройдет с 16 по 18 апреля 2020 года в Москве. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.