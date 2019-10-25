Свищев: доходы от продажи пива на стадионах пойдут на развитие детского спорта

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Доходы от продажи пива на футбольных стадионах в России будут направлены на детско-юношеский спорт и развитие материально-технической базы. Об этом ТАСС заявил Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу.

Законопроект о продаже пива на аренах может включать не только футбольные матчи

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, являющийся соавтором законопроекта, в беседе с ТАСС сообщил о том, что правительство направило положительный отзыв на законопроект в Госдуму. Свищев также отметил, что продажа пива планируется не только на футбольных матчах, но и на хоккее, баскетболе и соревнованиях по другим игровым видам спорта.

"Дополнительные доходы, которые получат от этого организаторы, пойдут на развитие детско-юношеского спорта, а также материально-технической базы. Это будет происходить по согласованию с Минспортом", - сказал Свищев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.

Сейчас алкоголь может продаваться на стадионе или арене, если сооружение зарегистрировано как универсальный культурно-развлекательный комплекс. На территории Москвы алкоголь запрещен к продаже на всех спортсооружениях независимо от их формы регистрации.