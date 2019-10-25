Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Свищев: доходы от продажи пива на стадионах пойдут на развитие детского спорта

По словам одного из авторов законопроекта, происходить это будет по согласованию с Минспортом

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Доходы от продажи пива на футбольных стадионах в России будут направлены на детско-юношеский спорт и развитие материально-технической базы. Об этом ТАСС заявил Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу.

На эту тему
Законопроект о продаже пива на аренах может включать не только футбольные матчи

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, являющийся соавтором законопроекта, в беседе с ТАСС сообщил о том, что правительство направило положительный отзыв на законопроект в Госдуму. Свищев также отметил, что продажа пива планируется не только на футбольных матчах, но и на хоккее, баскетболе и соревнованиях по другим игровым видам спорта.

"Дополнительные доходы, которые получат от этого организаторы, пойдут на развитие детско-юношеского спорта, а также материально-технической базы. Это будет происходить по согласованию с Минспортом", - сказал Свищев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.

Сейчас алкоголь может продаваться на стадионе или арене, если сооружение зарегистрировано как универсальный культурно-развлекательный комплекс. На территории Москвы алкоголь запрещен к продаже на всех спортсооружениях независимо от их формы регистрации.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
"Ливерпуль" одержал победу в лондонском суде по иску спонсора New Balance
Теперь английский клуб может заключить контракт с компанией Nike
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС