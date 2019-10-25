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КХЛ

"Сочи" победил "Адмирал" и прервал восьмиматчевую серию поражений в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 25 октября. "Сочи" на выезде переиграл владивостокский "Адмирал" со счетом 3:1 и прервал серию из восьми поражений подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей шайбы забросили Сергей Шмелев (18-я минута), Дмитрий Архипов (23) и Илья Крикунов (60). У "Адмирала" отличился Иван Мищенко (40). Крикунов забросил свою 100-ю шайбу в 552 матчах в КХЛ.

Предыдущую победу в турнире сочинский клуб одержал 4 октября дома в овертайме над омским "Авангардом" со счетом 4:3. После этого последовала серия из восьми поражений (шесть - в основное время, два - в овертайме). В текущем сезоне команды встретились во второй раз, в первой игре, прошедшей в Сочи, сильнее оказался "Адмирал" (2:1 ОТ).

12 октября с поста главного тренера "Сочи" был уволен Сергей Зубов, исполняющим обязанности был назначен Леонид Береснев, входивший в его штаб. "Сочи" под руководством Береснева одержал первую победу.

"Сочи" поднялся на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции (15 очков), "Адмирал" располагается на шестом месте в Восточной конференции, имея в активе 25 очков.

В следующем матче "Сочи" примет уфимский "Салават Юлаев" 29 октября, "Адмирал" днем ранее на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".

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