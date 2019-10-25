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Летние олимпийские виды спорта

Американскую легкоатлетку дисквалифицировали за ношение хиджаба во время забега

Александрия Абукарам, выступающая на дистанции 5 км, нарушила правила экипировки

ТАСС, 25 октября. Американская бегунья Александрия Абукарам была дисквалифицирована после финиша на школьных соревнованиях из-за того, что она выступала в хиджабе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на CNN.

Отмечается, что 16-летняя американка, выступающая на дистанции 5 км, нарушила правила экипировки.

"Это похоже на худший кошмар: соревноваться, а потом выяснить, что тебя дисквалифицировали из-за того, что ты любишь. Почему ты должен жертвовать своей религией и частью себя ради бега или любого другого увлечения?" - сказала Абукарам.

Также сообщается, что спортсменка на протяжении двух лет принимала участие в соревнованиях, однако ей никто не сообщал, что ношение хиджаба нарушает правила. Спортивная ассоциация школ Огайо в свою очередь заявила, что на участие в соревнованиях с религиозными головными уборами требуется специальное разрешение, которое Абукарам не получала.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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