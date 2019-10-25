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Кубок Карьяла

Президент ХК "Витязь" надеется, что Самонов будет стабильно играть за сборную России

Голкипер был вызван в национальную команду на Кубок Карьяла

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" Михаил Головков рассчитывает, что вратарь Александр Самонов, в октябре перешедший из подмосковной команды в петербургский СКА, будет стабильно выступать за сборную России. Об этом Головков в пятницу сообщил ТАСС.

Тренерский штаб сборной России в пятницу опубликовал состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября. В список игроков национальной команды вошли, в частности, Самонов и нападающий "Витязя" Алексей Макеев, ранее вызывавшийся только в олимпийскую сборную страны.

"Раз вызваны в сборную, значит достойны. Молодцы, - сказал Головков. - Перспективы Макеева и Самонова в сборной? Это не мне решать, а тренерскому штабу сборной".

"Что касается Самонова, сейчас понятно, что он заслужил вызов в сборную игрой за "Витязь". Надеюсь, что дальше будет только прогрессировать и стабильно выступать за национальную команду", - отметил президент "Витязя".

Президент клуба КХЛ отметил, что будет болеть за сборную России в матчах Кубка Карьяла и ждать от нее победы в Евротуре. "Ожидания от Евротура - вопрос не ко мне, я буду смотреть матчи как болельщик, поддерживать команду, - сказал он. - Какие могут быть ожидания? Надеюсь, что сборная выиграет Евротур".

Самонов в сезоне-2019/20 провел за "Витязь" семь матчей, одержав в них шесть побед и пропустив шесть шайб при 97,6 процентах отраженных бросков. В двух матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. В составе СКА он провел игру против "Нефтехимика" (2:3 Б). Макеев в 21 матче регулярного чемпионата в составе "Витязя" набрал 12 (5 шайб +7 результативных передач) очков.

Теги
Кубок Карьяла
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Кубок Карьяла
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла
Турнир пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки
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