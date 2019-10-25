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Наследие ЧМ-2018

Построенный к ЧМ-2018 стадион "Ростов-Арена" зарабатывает около 80 млн рублей в год

По словам министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, есть бизнес-план, который предусматривает выход на самоокупаемость к 2024 году
"Ростов-Арена" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
"Ростов-Арена"
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 октября. /ТАСС/. Построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион "Ростов-Арена" согласно разработанному бизнес-плану перейдет на безубыточное существование к 2024 году, сейчас он зарабатывает около 80 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

"Есть бизнес-план, который предусматривает выход на самоокупаемость к 2024 году. По итогам 2024 года прибыль стадиона должна составить 1 рубль, то есть он должен выйти на безубыточное существование. А до 2023 года разница между разница расходами и доходами будет гаситься каждый год в соотношении 95% из федерального бюджета и 5% из областного бюджета", - рассказал он.

По словам Аракеляна, стадион уже приносит доходы из-за проведения концертов и матчей, а также работы медиафасада стадиона, где размещается реклама. "Утверждение, что областной бюджет (после передачи стадиона в собственность Ростовской области - прим. ТАСС) будет платить 300 млн рублей не соответствует действительности, потому что сегодня стадион зарабатывает около 80 млн рублей собственных средств в год", - отметил он.

Кроме того, министр напомнил, что полностью стадион планируется передать в собственность Ростовской области до конца текущего года.

Как уточнили ТАСС в региональном Минспорте, временная инфраструктура - IT, инфраструктура безопасности, и павильоны переданы в региональную собственность.

"Ростов-Арена" вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала.

Теги
РоссияРостовская областьНаследие ЧМ-2018
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