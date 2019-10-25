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ММА

СМИ: UFC и USADA пока не дисквалифицировали бойца Диаса за допинг

Ранее спортсмен сообщил о положительной допинг-пробе и заявил о том, что не выступит на турнире UFC 244

ТАСС, 25 октября. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и Антидопинговое агентство США (USADA) пока не дисквалифицировали американского бойца смешанного стиля (ММА) Нейта Диаса, который выступает в UFC. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Bloody Elbow.

Ранее Диас в своем Twitter сообщил о положительной допинг-пробе и заявил о том, что не выступит на турнире UFC 244. При этом UFC и USADA пока официально не объявили об отстранении Диаса. 34-летний спортсмен не написал о запрещенном веществе, из-за которого его допинг-проба дала положительный результат, однако ESPN сообщает, что в его организме обнаружены следы одного из запрещенных селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARM). Сам боец отрицает употребление запрещенных препаратов.

Диас одержал 20 побед в смешанных единоборствах и потерпел 11 поражений.

Турнир UFC 244 пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 2 ноября, главным боем вечера должен был стать поединок между Диасом и его соотечественником Хорхе Масвидалем.

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