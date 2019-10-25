Рой Джонс отобрал в Красноярске молодых боксеров для своего проекта

КРАСНОЯРСК, 25 октября. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший отобрал в Красноярске для своего проекта "Путь к абсолютной победе" группу молодых спортсменов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель наблюдательного совета федерации бокса Красноярского края Виктор Зубарев.

Проект "Путь к абсолютной победе" стартовал 15 сентября в Красноярском крае и Иркутской области. Для участия в конкурсе боксеры от 10 до 17 лет в течение месяца присылали видеоролики, где демонстрировали свой опыт и навыки. Из нескольких сотен заявок были выбраны 100 молодых спортсменов, которые приняли участие в финальном отборе.

"Из 100 претендентов Рой Джонс - младший отобрал группу талантливых ребят для своей школы. Планировалось, что победителей будет 10, но, возможно, в их число еще войдут двое-четверо талантливых спортсменов", - сказал Зубарев.

Им вручат денежные призы, спортивную экипировку и путевки на спортивные сборы с Джонсом, которые пройдут в 2020 году в Москве.

"Сто лет назад [в Российскую империю] эмигрировал великий американский боксер [Сидней] Джексон, создав школу бокса проамериканского типа в Ташкенте. Мой тренер Шавкат Байков - воспитанник этой школы. То, что произошло сейчас в Красноярске - создание школы Роя Джонса - младшего - уникальное событие, которое позволит нашим ребятам стать лучшими боксерами в мире, разнообразить технику и усилить все составляющие бокса", - отметил Зубарев.

Рою Джонсу - младшему 50 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.