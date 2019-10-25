В Макгрегора во время тренировки в Москве бросили бутылку

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Блогер бросил бутылку в ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора во время тренировки в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Один из гостей тренировки, доступ на которую был открыт журналистам и блогерам, бросил бутылку с жидкостью в Макгрегора. Ирландец уклонился, после чего разозлился и крикнул: "Я здесь! Давайте!"

Бросивший бутылку человек был выведен охраной ирландца.

Ранее вокруг отеля Макгрегора была усилена безопасность после его оскорбительных заявлений о Хабибе Нурмагомедове и Дагестане.