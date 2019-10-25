"Автомобилист" уступил "Металлургу" и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 25 октября. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 0:3 проиграл магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в матче отметились Алексей Береглазов (20-я минута), Брэндон Козун (37) и Максим Матушкин (56). Голкипер магнитогорского клуба Василий Кошечкин не пропускает уже третий матч подряд (в предыдущей встрече он пропустил несколько минут из-за травмы - прим. ТАСС).

33-летний нападающий "Металлурга" Денис Паршин в эпизоде с первым голом отдал результативную передачу, которая стала для него 200-й в матчах регулярных чемпионатов. Для этого ему потребовалось 579 матчей, также на его счету 158 голов.

"Автомобилист" потерпел шестое поражение подряд в лиге, в последний раз клуб из Екатеринбурга побеждал 7 октября в домашнем матче против челябинского "Трактора" (3:0). "Металлург" одержал четвертую победу кряду.

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" поднялся на восьмую строчку, набрав в 22 матчах 22 очка, "Автомобилист" идет девятым, имея в активе то же число очков после 21 игры. В следующем матче екатеринбургский клуб в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью" 29 октября, "Металлург" также на выезде встретится с "Сибирью" 27 октября.