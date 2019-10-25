Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок Германии

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Илья Коновалов ("Локомотив"), Алексей Мельничук (СКА), Даниил Тарасов ("Эссят", Финляндия);

защитники: Артем Волков, Егор Зайцев (оба - "Динамо", Москва), Вадим Кудако, Владислав Провольнев (оба - "Северсталь"), Егор Воронков ("Витязь"), Андрей Ермаков ("Сибирь"), Илья Карпухин ("Трактор"), Александр Щемеров ("Пеликанс", Финляндия), Дмитрий Юдин ("Ак Барс");

нападающие: Данил Веряев, Даниил Ильин, Кирилл Ураков (все - "Торпедо"), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба - "Локомотив"), Даниил Вовченко, Владислав Кодола (оба - "Северсталь"), Владимир Брюквин, Иван Игумнов (оба - "Динамо", Москва), Кирилл Воронин ("Адмирал"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Святослав Гребенщиков ("Витязь"), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков ("Спартак").

Сборная России поедет в Германию под руководством тренерского штаба в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Константин Горовиков, Владимир Малахов, тренер вратарей Николай Хабибулин. Помощник главного тренера в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" (Подольск) Александр Савченков, который вошел в тренерский штаб олимпийской сборной в июле, отправился с первой командой в Финляндию на первый этап Евротура - Кубок Карьяла. Его место в тренерском штабе на Кубок Германии занял Малахов, который является членом Тройного золотого клуба (в него входят хоккеисты, завоевавшие золотые награды Олимпийских игр, чемпионата мира и Кубка Стэнли).

Кубок Германии пройдет в немецком Крефельде с 7 по 10 ноября, российская команда 7 ноября встретится с командой Германии (начало встречи в 21:45 мск), 9 ноября - со сборной Словакии (18:30 мск) и 10 ноября - с командой Швейцарии (13:00 мск). Турнир является ежегодным, российская команда победила в двух последних розыгрышах.