Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок Германии

Турнир пройдет в немецком Крефельде с 7 по 10 ноября

ТАСС, 25 октября. Тренерский штаб сборной России огласил состав олимпийской национальной команды (ближайшего резерва сборной) на Кубок Германии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

На эту тему
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла

Полностью состав выглядит следующим образом:

  • вратари: Илья Коновалов ("Локомотив"), Алексей Мельничук (СКА), Даниил Тарасов ("Эссят", Финляндия);
  • защитники: Артем Волков, Егор Зайцев (оба - "Динамо", Москва), Вадим Кудако, Владислав Провольнев (оба - "Северсталь"), Егор Воронков ("Витязь"), Андрей Ермаков ("Сибирь"), Илья Карпухин ("Трактор"), Александр Щемеров ("Пеликанс", Финляндия), Дмитрий Юдин ("Ак Барс");
  • нападающие: Данил Веряев, Даниил Ильин, Кирилл Ураков (все - "Торпедо"), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба - "Локомотив"), Даниил Вовченко, Владислав Кодола (оба - "Северсталь"), Владимир Брюквин, Иван Игумнов (оба - "Динамо", Москва), Кирилл Воронин ("Адмирал"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Святослав Гребенщиков ("Витязь"), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков ("Спартак").

Сборная России поедет в Германию под руководством тренерского штаба в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Константин Горовиков, Владимир Малахов, тренер вратарей Николай Хабибулин. Помощник главного тренера в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" (Подольск) Александр Савченков, который вошел в тренерский штаб олимпийской сборной в июле, отправился с первой командой в Финляндию на первый этап Евротура - Кубок Карьяла. Его место в тренерском штабе на Кубок Германии занял Малахов, который является членом Тройного золотого клуба (в него входят хоккеисты, завоевавшие золотые награды Олимпийских игр, чемпионата мира и Кубка Стэнли).

Кубок Германии пройдет в немецком Крефельде с 7 по 10 ноября, российская команда 7 ноября встретится с командой Германии (начало встречи в 21:45 мск), 9 ноября - со сборной Словакии (18:30 мск) и 10 ноября - с командой Швейцарии (13:00 мск). Турнир является ежегодным, российская команда победила в двух последних розыгрышах.

Реклама на ТАСС
Кубок Карьяла
Эксперт: тренеры сборной России не имеют задачи выиграть Кубок Карьяла любой ценой
В составе команды на турнир в Финляндии оказалось семь новичков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС