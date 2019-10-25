СМИ: хоккеист "Рейнджерс" Кравцов проведет остаток сезона в "Тракторе"

ТАСС, 25 октября. Российский нападающий клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Виталий Кравцов остаток сезона проведет в челябинской команде Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Об этом сообщил журналист американской газеты New York Post Ларри Брукс в своем Twitter.

В мае 19-летний россиянин подписал трехлетний контракт новичка с американским клубом, одним из условием соглашения является возможность для Кравцова в первый сезон вернуться в КХЛ при условии, если он не пробьется в состав основной команды. В текущем сезоне он провел пять игр и сделал одну голевую передачу в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая в фарм-клубе нью-йоркской команды "Хартфорде".

"Виталий Кравцов подписывает контракт с Челябинском ["Трактором"]. Соглашение будет рассчитано только на этот год", - сообщил Брукс.

Кравцов на драфте 2018 года был выбран "Рейнджерс" под общим девятым номером. До перехода в американский клуб россиянин выступал за "Трактор". Он признавался лучшим новичком КХЛ сезона-2017/18, а также принял участие в матче всех звезд КХЛ 2019 года.