Эксперт: тренеры сборной России не имеют задачи выиграть Кубок Карьяла любой ценой

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Нынешний состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла показывает, что у тренерского штаба не стоит задача выиграть турнир любой ценой. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата мира и двукратный чемпион России Александр Гуськов.

В пятницу Федерация хоккея России опубликовала состав команды на первый этап Евротура, который пройдет с 7 по 11 ноября. В составе команды оказалось семь новичков: защитники Камиль Фазылзянов ("Ак Барс"), Дамир Шарипзянов ("Нефтехимик") и нападающие Павел Карнаухов (ЦСКА), Артем Швец-Роговой (СКА), Павел Кудрявцев ("Локомотив"), Алексей Макеев ("Витязь"), Павел Порядин ("Нефтехимик").

"Здесь есть определенная стратегия подготовки к чемпионату мира. Сейчас, я так понимаю, у тренеров не стоит задача любой ценой выиграть Евротур. В первую очередь уже в начале сезона нужно посмотреть ближайший резерв, который тоже взят не с потолка - здесь ребята, которые проявляют себя в начале чемпионата", - сказал Гуськов.

"Думаю, игрой за сборную тренерский штаб хочет дать импульс этим ребятам, чтобы они смогли лучше себя проявить. Это эмоции, появится еще большая спортивная жажда. Думаю, все заточено именно на это - чтобы и посмотреть ребят, и дать им глоток воздуха, чтобы они дальше могли работать еще лучше", - добавил он.

По мнению Гуськова, лидерами команды являются форварды Кирилл Семенов и Сергей Шумаков. "Первый не единожды вызывался, второй выдал отличный старт чемпионата и является лидером команды, перед которой стоит серьезная задача - Кубок Гагарина. Также надо отметить [Антона] Бурдасова и [Никиту] Сошникова. У Бурдасова есть лидерские амбиции, он захочет показать, что он достоин быть в сборной, а Сошников приехал из Северной Америки, давно не играл за сборную - в российском свитере он будет рвать и метать, потому что в "Салавате" он выглядит великолепно", - заметил он.

В команду также вызван и форвард СКА Дмитрий Кагарлицкий. "Это шанс, огромный аванс Кагарлицкому, чтобы он "проснулся", почувствовал, может быть, излишнее доверие. Это лучше, чем вешать на парня камень и бросать его в воду. Возможно, это поможет Кагарлицкому обрести себя", - отметил Гуськов.