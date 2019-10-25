Хачанов и Рублев не смогли пробиться в полуфинал теннисного турнира в Вене

ТАСС, 25 октября. Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили в четвертьфинальных матчах теннисного турнира в Вене в мужском одиночном разряде. Призовой фонд турнира составляет €2,3 млн.

23-летний Хачанов, который был посеян на турнире под вторым номером, проиграл аргентинцу Диего Шварцману со счетом 6:7 (6:8), 2:6. Спортсмены играли в третий раз, вторую победу одержал аргентинец. В полуфинале пятый сеяный турнира сыграет с победителем встречи между французом Гаэлем Монфисом (4) и словенцем Аляжем Бедене, которая завершится позднее в пятницу.

22-летний Рублев уступил итальянскому теннисисту Маттео Берреттини (3) со счетом 5:7, 6:7 (4:7). Спортсмены встретились в четвертый раз в истории, Берреттини одержал третью победу. В полуфинале итальянец сыграет с австрийцем Домиником Тимом (1).

Хачанов располагается на девятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре победы на турнирах под эгидой ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (2019).

Рублев занимает 22-е место в рейтинге ATP, на его счету две победы на турнирах под эгидой организации. 20 октября Рублев одержал победу на турнире "ВТБ Кубок Кремля", который прошел в Москве. Высшим достижением теннисиста на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала на Открытом чемпионате США (2017).

Турнир завершится 27 октября, победитель соревнований заработает 500 рейтинговых очков. В прошлом году победу на турнире одержал представитель ЮАР Кевин Андерсон.