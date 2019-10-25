Красильников и Стояновский признаны лучшими пляжными волейболистами года по версии CEV

ТАСС, 25 октября. Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский признаны лучшей командой года в пляжном волейболе по версии Европейской конфедерации волейбола (CEV). Об этом сообщает пресс-служба CEV.

Россияне были признаны лучшими в ходе гала-вечера CEV, который проходит в Софии.

У женщин лучшей командой года были признаны латвийские спортсменки Тина Граудина и Анастасия Кравченкова, ставшие чемпионками Европы.

Красильников и Стояновский в июле 2019 года стали чемпионами мира, став первой российской парой, победившей на турнире. Также россияне стали победителями Мирового тура. На европейском первенстве 2019 года Красильников и Стояновский проиграли на стадии 1/8 финала.

Стояновский стал самым молодым чемпионом мира (22 года 9 месяцев), также он является победителем юношеского чемпионата Европы (2013) и юношеской Олимпиады 2014 года. Красильникову 28 лет, он играет в паре со Стояновским с 2018 года. Красильников становился серебряным призером чемпионата Европы 2016 года в паре с Артемом Ярзуткиным. На Олимпийских играх 2016 года он вместе с Константином Семеновым занял четвертое место.