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Футбол в России

Газзаев принял участие в открытии футбольной академии братьев Гатаговых

Академия базируется на стадионе "Луч" в Тушине

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев принял участие в церемонии открытия академии бывшего игрока московского "Локомотива" Алана Гатагова и его брата Сослана Гатагова. Об этом Газзаев сообщил ТАСС.

На открытие также приехали полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук, голкипер московского "Спартака" Артем Ребров, бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, а также звезды российской эстрады. Академия базируется на стадионе "Луч" в Тушине. В зависимости от времени года тренировки будут проходить как в манеже, так и на открытом воздухе. Часть прибыли академия будет направлять на строительство спортивной инфраструктуры в Москве и Московской области, многодетным семьям будут предоставлены льготы.

"Не все молодые игроки станут звездами мирового футбола, но все они станут здоровыми, сильными людьми, которые принесут пользу своему народу и своему Отечеству", - сказал Газзаев.

Основным в футбольной карьере Алана Гатагова является период с 2009 по 2011 год, когда полузащитник выступал за московский "Локомотив", в академии которого он тренировался вместе с братом. После он выступал за московское "Динамо", томскую "Томь" и махачкалинский "Анжи", играл в чемпионатах Казахстана и Эстонии. С февраля 2017 года находится без клуба.

Теги
Российский футболГаззаев, Валерий Георгиевич
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