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Футбол в России

"Рубин" сыграл вничью с "Уралом" в матче 14-го тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0 в первом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.

Лучшим игроком встречи признан вратарь "Урала" Ярослав Годзюр. 20-летний защитник Николай Поярков, арендованный "Рубином" у "Ростова", провел свой первый матч в РПЛ.

Тринадцатый и четырнадцатый туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения. Вратари "Рубина" и "Урала" вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца, также все футболисты "Рубина" появились в специальных майках в поддержку игрока молодежного состава казанского "Рубина" Вячеслава Фомина. 17-летний футболист получил тяжелую травму в результате столкновения с соперником во время матча 13-го тура молодежного чемпионата России против московского "Спартака" (0:1), который прошел 18 октября. 21 октября футболист был переведен в палату отделения хирургии.

"Рубин" и "Урал" встретились в 13-й раз в чемпионатах России, казанцы одержали семь побед, екатеринбургский клуб выигрывал четыре раза, еще дважды команды сыграли вничью.

Казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 14 матчах. "Урал" располагается на шестом месте, в активе команды 18 очков.

В следующем туре "Рубин" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 4 ноября, "Урал" в тот же день примет "Оренбург". Также "Урал" примет тульский "Арсенал" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России 30 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив1392222-1129
2Зенит1392227-729
3Краснодар1383226-1427
4Ростов1382324-2126
5ЦСКА1382320-1226
6Урал1453620-2718
7Крылья Советов1352618-1617
8Уфа1344512-1216
9Рубин144468-1616
10Спартак1343613-1515
11Арсенал1343615-1915
12Оренбург1342717-2014
13Сочи1334611-1613
14Ахмат133378-1912
15Динамо132569-1511
16Тамбов1322911-218

 

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