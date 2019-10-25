"Рубин" сыграл вничью с "Уралом" в матче 14-го тура РПЛ

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0 в первом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.
Лучшим игроком встречи признан вратарь "Урала" Ярослав Годзюр. 20-летний защитник Николай Поярков, арендованный "Рубином" у "Ростова", провел свой первый матч в РПЛ.
Тринадцатый и четырнадцатый туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения. Вратари "Рубина" и "Урала" вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца, также все футболисты "Рубина" появились в специальных майках в поддержку игрока молодежного состава казанского "Рубина" Вячеслава Фомина. 17-летний футболист получил тяжелую травму в результате столкновения с соперником во время матча 13-го тура молодежного чемпионата России против московского "Спартака" (0:1), который прошел 18 октября. 21 октября футболист был переведен в палату отделения хирургии.
"Рубин" и "Урал" встретились в 13-й раз в чемпионатах России, казанцы одержали семь побед, екатеринбургский клуб выигрывал четыре раза, еще дважды команды сыграли вничью.
Казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 14 матчах. "Урал" располагается на шестом месте, в активе команды 18 очков.
В следующем туре "Рубин" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 4 ноября, "Урал" в тот же день примет "Оренбург". Также "Урал" примет тульский "Арсенал" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России 30 октября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|13
|9
|2
|2
|22-11
|29
|2
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|27-7
|29
|3
|Краснодар
|13
|8
|3
|2
|26-14
|27
|4
|Ростов
|13
|8
|2
|3
|24-21
|26
|5
|ЦСКА
|13
|8
|2
|3
|20-12
|26
|6
|Урал
|14
|5
|3
|6
|20-27
|18
|7
|Крылья Советов
|13
|5
|2
|6
|18-16
|17
|8
|Уфа
|13
|4
|4
|5
|12-12
|16
|9
|Рубин
|14
|4
|4
|6
|8-16
|16
|10
|Спартак
|13
|4
|3
|6
|13-15
|15
|11
|Арсенал
|13
|4
|3
|6
|15-19
|15
|12
|Оренбург
|13
|4
|2
|7
|17-20
|14
|13
|Сочи
|13
|3
|4
|6
|11-16
|13
|14
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|8-19
|12
|15
|Динамо
|13
|2
|5
|6
|9-15
|11
|16
|Тамбов
|13
|2
|2
|9
|11-21
|8