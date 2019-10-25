"Куньлунь" обыграл "Авангард" в матче чемпионата КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 октября. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" со счетом 3:0 обыграл омский "Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.
Дублем в матче отметился Джейсон Фрэм (27-я и 48-я минуты), одну шайбу забросил Тревор Мерфи (33). В составе "Куньлуня" первый матч провели канадские защитники Гриффин Райнхарт (четвертый номер драфта НХЛ 2012 года) и Райан Спроул.
"Куньлунь" во второй раз в истории обыграл "Авангард", до этого клуб потерпел восемь поражений подряд в очных противостояниях. Китайский клуб одержал вторую победу подряд в лиге, "Авангард" в последних пяти играх потерпел второе поражение при трех победах.
В другом матче игрового дня рижское "Динамо" в гостях победило одноименный клуб из Минска со счетом 2:1. Нападающий рижан Гинтс Мейя провел 500-й матч в КХЛ.
В турнирной таблице Восточной конференции "Куньлунь" поднялся на 11-е место, набрав в 21 матче 20 очков. "Авангард" идет на второй строчке, имея в активе 29 очков в 21 играх. В следующем матче пекинская команда в гостях сыграет с подольским "Витязем" 27 октября, "Авангард" в этот же день примет ЦСКА.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|21
|15
|1
|1
|0
|1
|3
|72-29
|35
|2
|Динамо Мск
|22
|11
|1
|0
|2
|1
|7
|59-50
|27
|3
|Витязь
|21
|10
|1
|3
|1
|2
|4
|51-37
|31
|4
|СКА
|22
|9
|2
|0
|1
|2
|8
|51-45
|25
|5
|Торпедо
|23
|7
|4
|1
|1
|0
|10
|62-61
|25
|6
|Спартак
|22
|7
|1
|2
|1
|3
|8
|54-57
|24
|7
|Йокерит
|19
|7
|2
|1
|0
|3
|6
|54-52
|23
|8
|Локомотив
|20
|7
|1
|1
|0
|0
|11
|47-54
|18
|9
|Северсталь
|21
|4
|1
|3
|0
|2
|11
|46-58
|18
|10
|Сочи
|22
|5
|1
|0
|1
|4
|11
|43-59
|17
|11
|Динамо Р
|21
|5
|3
|0
|0
|0
|13
|35-70
|16
|12
|Динамо Мн
|20
|4
|2
|0
|3
|1
|10
|48-60
|16
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|20
|14
|1
|0
|1
|0
|4
|67-37
|31
|2
|Авангард
|21
|11
|1
|1
|1
|2
|5
|56-44
|29
|3
|Барыс
|20
|11
|1
|1
|0
|3
|4
|43-33
|29
|4
|Салават Юлаев
|21
|10
|1
|1
|3
|0
|6
|47-42
|27
|5
|Сибирь
|19
|11
|0
|0
|2
|2
|4
|42-35
|26
|6
|Адмирал
|21
|7
|3
|2
|1
|0
|8
|44-47
|25
|7
|Нефтехимик
|23
|6
|2
|2
|1
|2
|10
|47-52
|23
|8
|Металлург Мг
|22
|7
|1
|1
|3
|1
|9
|49-52
|22
|9
|Автомобилист
|21
|6
|3
|1
|0
|2
|9
|48-55
|22
|10
|Трактор
|24
|7
|2
|0
|1
|1
|13
|38-57
|20
|11
|Куньлунь
|21
|6
|1
|2
|0
|2
|10
|45-53
|20
|12
|Амур
|21
|7
|0
|1
|0
|3
|10
|33-42
|19