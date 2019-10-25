"Куньлунь" обыграл "Авангард" в матче чемпионата КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 октября. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" со счетом 3:0 обыграл омский "Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.

Дублем в матче отметился Джейсон Фрэм (27-я и 48-я минуты), одну шайбу забросил Тревор Мерфи (33). В составе "Куньлуня" первый матч провели канадские защитники Гриффин Райнхарт (четвертый номер драфта НХЛ 2012 года) и Райан Спроул.

"Куньлунь" во второй раз в истории обыграл "Авангард", до этого клуб потерпел восемь поражений подряд в очных противостояниях. Китайский клуб одержал вторую победу подряд в лиге, "Авангард" в последних пяти играх потерпел второе поражение при трех победах.

В другом матче игрового дня рижское "Динамо" в гостях победило одноименный клуб из Минска со счетом 2:1. Нападающий рижан Гинтс Мейя провел 500-й матч в КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции "Куньлунь" поднялся на 11-е место, набрав в 21 матче 20 очков. "Авангард" идет на второй строчке, имея в активе 29 очков в 21 играх. В следующем матче пекинская команда в гостях сыграет с подольским "Витязем" 27 октября, "Авангард" в этот же день примет ЦСКА.