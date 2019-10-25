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КХЛ

"Куньлунь" обыграл "Авангард" в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0
Хоккеисты "Куньлуня" Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Куньлуня"
© Юрий Смитюк/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 октября. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" со счетом 3:0 обыграл омский "Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.

Дублем в матче отметился Джейсон Фрэм (27-я и 48-я минуты), одну шайбу забросил Тревор Мерфи (33). В составе "Куньлуня" первый матч провели канадские защитники Гриффин Райнхарт (четвертый номер драфта НХЛ 2012 года) и Райан Спроул.

"Куньлунь" во второй раз в истории обыграл "Авангард", до этого клуб потерпел восемь поражений подряд в очных противостояниях. Китайский клуб одержал вторую победу подряд в лиге, "Авангард" в последних пяти играх потерпел второе поражение при трех победах.

В другом матче игрового дня рижское "Динамо" в гостях победило одноименный клуб из Минска со счетом 2:1. Нападающий рижан Гинтс Мейя провел 500-й матч в КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции "Куньлунь" поднялся на 11-е место, набрав в 21 матче 20 очков. "Авангард" идет на второй строчке, имея в активе 29 очков в 21 играх. В следующем матче пекинская команда в гостях сыграет с подольским "Витязем" 27 октября, "Авангард" в этот же день примет ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА21151101372-2935
2Динамо Мск22111021759-5027
3Витязь21101312451-3731
4СКА2292012851-4525
5Торпедо23741101062-6125
6Спартак2271213854-5724
7Йокерит1972103654-5223
8Локомотив20711001147-5418
9Северсталь21413021146-5818
10Сочи22510141143-5917
11Динамо Р21530001335-7016
12Динамо Мн20420311048-6016
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс20141010467-3731
2Авангард21111112556-4429
3Барыс20111103443-3329
4Салават Юлаев21101130647-4227
5Сибирь19110022442-3526
6Адмирал2173210844-4725
7Нефтехимик23622121047-5223
8Металлург Мг2271131949-5222
9Автомобилист2163102948-5522
10Трактор24720111338-5720
11Куньлунь21612021045-5320
12Амур21701031033-4219
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