Президент "Урала" доволен ничейным результатом в матче РПЛ против "Рубина"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов заявил, что клуб доволен ничейным результатом в гостевом матче 14-го тура чемпионата России против казанского "Рубина". Таким мнением он поделился с ТАСС.

Ранее в пятницу "Урал" и "Рубин" сыграли вничью со счетом 0:0

"Получилось как получилось, мы довольны ничейным результатом, все-таки "Рубину" тоже надо было выиграть. Мы остались выше них в турнирной таблице - если бы проиграли, они бы нас обходили. Мы выше в таблице, у нас все нормально", - сказал президент "Урала".

"Считаю, "Урал" был ближе к победе, у соперников вратарь очень здорово сыграл, - сказал Иванов. - У нас вратарь тоже хорошо действовал, но я считаю, мы были ближе к победе. Очко на выезде - это неплохо, но, конечно же, победа была бы лучше", - добавил он.

По мнению Иванова, высокая плотность в середине турнирной таблицы чемпионата России идет на пользу зрителям, но сами команды от этого испытывают большее напряжение. "Нам она [высокая плотность] точно не в плюс, потому что она добавляет нервов. Думаю, для всех команд, которые борются за место под солнцем, это не очень хорошо. Но для зрителей это, конечно же, интересно", - добавил он.

"Урал" располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 18 очков. В следующем туре екатеринбургская команда сыграет на своем поле с "Оренбургом" 4 ноября. 30 октября "Урал" примет тульский "Арсенал" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России.