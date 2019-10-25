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Еврокубки

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге, обыграв "Альбу"

Встреча завершилась со счетом 82:66
Майк Джеймс Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Майк Джеймс
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 25 октября. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 82:66 в гостевом матче обыграл немецкую "Альбу" в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший 22 очка. Легкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн в ходе матча получил травму колена.

ЦСКА победил во всех четырех матчах Евролиги текущего сезона, "Альба" потерпела третье подряд поражение.

В турнирной таблице ЦСКА идет на первом месте, "Альба" с одной победой занимает 14-ю строчку. В следующем матче ЦСКА примет на своем паркете греческий "Олимпиакос" 30 октября, "Альба" днем ранее примет итальянскую "Олимпию".

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