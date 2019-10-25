ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге, обыграв "Альбу"

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший 22 очка. Легкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн в ходе матча получил травму колена.

ТАСС, 25 октября. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 82:66 в гостевом матче обыграл немецкую "Альбу" в матче регулярного чемпионата Евролиги.

. @Da_Thrill21 получил травму колена, предположительно серьезную. Точный диагноз будет известен после обследования в Москве. Здоровья Уиллу #CSKAbasket pic.twitter.com/hT0bRw292W

ЦСКА победил во всех четырех матчах Евролиги текущего сезона, "Альба" потерпела третье подряд поражение.

В турнирной таблице ЦСКА идет на первом месте, "Альба" с одной победой занимает 14-ю строчку. В следующем матче ЦСКА примет на своем паркете греческий "Олимпиакос" 30 октября, "Альба" днем ранее примет итальянскую "Олимпию".