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Футбол во Франции

Голевой пас Головина помог "Монако" победить "Нант" в матче чемпионата Франции по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0
Александр Головин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 25 октября. "Монако" со счетом 1:0 победил "Нант" в гостевом матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.

Единственный мяч в игре забил Виссам Бен-Йеддер (22-я минута). Полузащитник сборной России Александр Головин отметился в матче голевой передачей.

"Монако одержал вторую подряд победу, в последних пяти матчах команда победила в четырех матчах и один раз проиграла, "Нант" потерпел второе поражение кряду.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" поднялся на восьмое место, набрав 15 очков, "Нант" идет на второй строчке, имея в активе 19 очков. В следующем туре "Монако" в гостях сыграет с "Сент-Этьеном" 3 ноября , "Нант" в этот же день в гостевом матче сыграет с "Бордо".

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