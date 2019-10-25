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Футбол в Англии

"Лестер" одержал самую крупную гостевую победу в истории чемпионатов Англии по футболу

Подопечные Брендана Роджерса разгромили "Саутгемптон" со счетом 9:0
Футболисты "Лестера" AP Photo/Alastair Grant
Описание
Футболисты "Лестера"
© AP Photo/Alastair Grant

ТАСС, 26 октября. "Лестер" со счетом 9:0 разгромил "Саутгемптон" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ).

По три мяча забили Айосе Перес (19, 39, и 57-я минуты) и Джейми Варди (45, 58, 90+3 - с пенальти), также отличились Бен Чилуэлл (10), Юри Тилеманс (17) и Джеймс Мэддисон (85).

Эта победа стала самой крупной в истории высшего дивизиона чемпионата Англии в гостевом матче, ранее самая крупная победа в выездном матче в рамках высшего дивизиона принадлежала "Сандерленду", который обыграл "Ньюкасл" со счетом 9:1 в 1908 году. Также успех "Лестера" стал повторением самой крупной победы в АПЛ (премьер-лига была основана в 1992 году - прим. ТАСС) - в 1995 году "Манчестер Юнайтед" победил "Ипсвич" (9:0).

"Лестер" стал второй в истории командой, которая смогла забить пять голов в первом тайме гостевого матча в рамках АПЛ. Ранее этого добился "Манчестер Сити", который 3 апреля 2010 года обыграл "Бернли" со счетом 6:1 (первый тайм - 5:0). Всего в трех из 10506 матчей 27 сезонов АПЛ команды лидировали к перерыву с преимуществом в пять и более мячей, два из трех таких матчей прошли в этом сезоне. В сентябре текущего года "Манчестер Сити" отправил в первом тайме встречи против "Уотфорда" пять безответных мячей в ворота соперника (8:0).

Перес стал вторым футболистом в истории АПЛ, который оформлял хет-трик в двух подряд матчах против определенной команды. В прошлом сезоне в составе "Ньюкасла" Перес забил три гола в ворота "Саутгемптона", тот матч прошел 20 апреля и завершился со счетом 3:1. Первым, кто сумел установить такое достижение, стал Луис Суарес, который, выступая за "Ливерпуль", оформлял хет-трик дважды в матчах против "Норвича" в 2012 году.

В турнирной таблице чемпионата "Лестер" поднялся на второе место, набрав в 10 матчах 20 очков, "Саутгемптон" идет на 18-й позиции, имея в активе восемь очков. В следующем туре "Лестер" в гостях сыграет с "Кристал Пэласом" 3 ноября, "Саутгемптон" днем ранее в гостевом матче встретится с "Манчестер Сити".

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