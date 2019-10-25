Три матча продолжат в субботу программу 14-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 26 октября. Программа 14-го тура чемпионата России по футболу в субботу продолжится тремя матчами. "Тамбов" в Саранске встретится с "Уфой" (14:00 мск), "Ахмат" и тульский "Арсенал" сыграют в Грозном (16:30 мск), а "Ростов" дома примет "Сочи" (19:00 мск).

Центральный матч дня состоится в Ростове-на-Дону - занимающий четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" на своем поле сыграет с идущим на 13-й строчке "Сочи". Для домашней команды игра против дебютанта высшего дивизиона станет возможностью реабилитироваться за гостевое поражение от петербургского "Зенита" (1:6). В шести последних встречах ростовчане одержали четыре победы, проиграв петербуржцам и "Тамбову" (1:2). Сочинцы за аналогичный период выиграли три матча, проиграли две встречи, а также один раз сыграли вничью.

"Сочи" был создан в 2018 году на базе петербургского "Динамо", новоиспеченная команда ни разу не встречалась с "Ростовом" в матчах чемпионата России. Также клубы не играли между собой в прошлом розыгрыше Кубка России. Кроме того, ростовчане не играли и с предшественником клуба из "Сочи" - командой "Петротрест".

В предстоящей встрече главный тренер хозяев Валерий Карпин, вероятно, не сможет рассчитывать на защитника Рагнара Сигурдссона. У наставника гостей Александра Точилина тоже есть проблемы с формированием обороны - на поле "Ростов-Арены" не смогут выйти отбывающие дисквалификацию Федор Кудряшов и Иван Миладинович.

Попытки "Тамбова" и "Арсенала" прервать серии без побед

В субботу программа 14-го тура начнется матчем между 16-й и восьмой командами РПЛ - "Тамбовом" и "Уфой". Хозяева поля, чей стадион "Спартак" в Тамбове находится на реконструкции, продолжают принимать соперников в Саранске на "Мордовия-Арене". Тамбовчане подходят к этой игре, потерпев три поражения подряд, уфимцы тоже не могу выиграть на протяжении трех встреч (две ничьи, одно поражение).

Так как "Тамбов" является дебютантом РПЛ, а "Уфа" выступает здесь на протяжении пяти сезонов, в высшем дивизионе команды не играли между собой. Также они не разу не встречались в Кубке России. В этот день у номинальных хозяев поля, которые проведут первый матч после отставки главного тренера Александра Григоряна и назначения исполняющим обязанности наставника команды Сергея Первушина, не будет кадровых проблем. Гостям во главе с Вадимом Евсеевым придется обходиться без продолжающего восстанавливаться от повреждения полузащитника Дмитрия Сысуева и пропускающего встречу из-за перебора желтых карточек хавбека Даниила Фомина.

"Ахмат", который в конце сентября сменил Рашида Рахимова на Игоря Шалимова на посту главного тренера, подходит к домашней игре против "Арсенала", занимая 14-е место. Туляки располагаются на 11-й строчке. Грозненцы под руководством нового наставника провели два матча, одержав победу и потерпев поражение. Их соперники, в прошлом сезоне пробившиеся под руководством Игоря Черевченко в зону еврокубков, в этом чемпионате не демонстрируют высоких результатов - их последняя победа была добыта 25 августа.

Предстоящий матч станет 12-м в истории противостояния "Ахмата" и "Арсенала". На данный момент минимальное преимущество по количеству побед остается за туляками - пять против четырех, еще два раза команды не смогли выявить лучшего. В прошлом сезоне клубы встречались трижды - в чемпионате "Ахмат" и "Арсенал" обменялись домашними победами (3:1, 2:0), а в 1/8 финала Кубка России подопечные Черевченко одержали победу на выезде со счетом 2:0.

Что касается кадровых потерь, то Шалимов в субботу не сможет рассчитывать на двух игроков "Ахмата" - травмированного вратаря Виталия Гудиева, а также дисквалифицированного полузащитника Евгения Харина. Черевченко не испытывает подобных проблем и сможет выставить на поле "Ахмат-Арены" оптимальный состав.