Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Орсер: Медведева продолжит борьбу на Гран-при, несмотря на неудачу в короткой программе

Россиянка идет пятой на этапе серии в Канаде
Евгения Медведева и Брайан Орсер Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Медведева и Брайан Орсер
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 26 октября. Российская фигуристка Евгения Медведева не намерена прекращать борьбу после неудачного выступления в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне. Об этом ТАСС по телефону сообщил тренер спортсменки канадец Брайан Орсер.

Медведевой не удался чистый прокат короткой программы - спортсменка сделала ошибку на двойном акселе, а затем упала с тройного лутца. За это судьи снизили ее оценку на 2,95 балла. В итоге Медведева с 62,89 баллами идет на шестой строчке. Лидирует японка Рика Кихира, набравшая 81,35 балла, второй идет Ю Ён из Южной Кореи (78,22). Третья - россиянка Александра Трусова (74,40).

"Она очень расстроена, мы оба ошеломлены - не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих", - сказал Орсер.

Произвольные программы одиночницы представят на Гран-при в ночь на воскресенье.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Три матча продолжат в субботу программу 14-го тура чемпионата России по футболу
"Тамбов" примет "Уфу", "Ахмат" встретится с "Арсеналом", "Ростов" сыграет против "Сочи"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС