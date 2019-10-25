Орсер: Медведева продолжит борьбу на Гран-при, несмотря на неудачу в короткой программе

ТАСС, 26 октября. Российская фигуристка Евгения Медведева не намерена прекращать борьбу после неудачного выступления в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне. Об этом ТАСС по телефону сообщил тренер спортсменки канадец Брайан Орсер.

Медведевой не удался чистый прокат короткой программы - спортсменка сделала ошибку на двойном акселе, а затем упала с тройного лутца. За это судьи снизили ее оценку на 2,95 балла. В итоге Медведева с 62,89 баллами идет на шестой строчке. Лидирует японка Рика Кихира, набравшая 81,35 балла, второй идет Ю Ён из Южной Кореи (78,22). Третья - россиянка Александра Трусова (74,40).

"Она очень расстроена, мы оба ошеломлены - не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих", - сказал Орсер.

Произвольные программы одиночницы представят на Гран-при в ночь на воскресенье.