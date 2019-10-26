Макгрегор: Овечкин является феноменальным спортсменом и настоящим русским мужиком

ТАСС, 26 октября. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин - настоящий русский мужик и феноменальный спортсмен. Такое мнение в телепрограмме "Вечерний Ургант" высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор.

В четверг ирландский боец приехал в Москву и провел пресс-конференцию, где сообщил о желании провести матч-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. После этого он посетил матч Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским "Ференцварошем". В пятницу Макгрегор также провел открытую тренировку.

"Овечкин - феноменальный человек, настоящий русский мужик. Вы видели, какой у него огромный кулак? Для меня было честью встретиться с ним и сделать фото на память, ведь я с большим уважением отношусь к русскому народу. Есть известная фраза: "Из России с любовью", я чувствую любовь к себе в этой стране и в этом потрясающем городе", - сказал Макгрегор.

Также ирландец рассказал, почему он начал заниматься единоборствами. "Ирландцы известны тем, что дерутся постоянно. Когда ты маленький, у тебя есть две причины начать драться - либо все поколения мужчин в семье дерутся, либо ты хочешь научиться себя защищать. Я хотел добиться именно второго варианта, чтобы умел постоять за себя в любой ситуации, позже влюбился в этот вид спорта и построил феноменальную карьеру", - добавил спортсмен.

Макгрегор в марте текущего года объявил о завершении карьеры, однако спустя два дня возобновил ее. "В UFC много политики, за октагоном происходит столько. Надо было уйти, чтобы те, кто контролирует все, могли оценить тебя. Я сделал шаг назад, чтобы показать свою ценность, но бои никогда не брошу, буду биться до самой смерти", - заключил ирландский боец.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В октябре 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе.