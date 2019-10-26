Дубль Кузнецова помог "Вашингтону" одержать волевую победу над "Ванкувером" в матче НХЛ

ТАСС, 26 октября. "Вашингтон" одержал победу над "Ванкувером" в серии буллитов со счетом 6:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По ходу игры столичный клуб уступал со счетом 1:5.

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Кузнецов (4-я и 40-я минуты), Ларс Эллер (42) и Михал Кемпни (45, 48), победный буллит реализовал Никлас Бэкстрём. У проигравших отличились Брок Бесер (6), Тим Шаллер (8, 34), Элиас Петтерссон (26) и Джейк Виртанен (35).

"Вашингтон" впервые за 11 лет одержал победу, уступая по ходу встречи с разницей в четыре шайбы. В последний раз столичный клуб добился такого результата в декабре 2008 года в матче против "Рейнджерс" (5:4 ОТ).

Кузнецов забросил четвертую и пятую шайбы в нынешнем сезоне, всего на счету 27-летнего нападающего 9 очков (5 шайб + 4 результативные передачи). Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 20 минут 50 секунд, совершив один бросок по воротам и не сумев отметиться результативными действиями. Овечкин прервал результативную серию из девяти матчей, всего на счету 34-летнего форварда 14 (9+5) очков в текущем сезоне.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов провел на площадке 22 минуты 36 секунд, совершив два броска и три силовых прима. Ворота столичного клуба защищал россиянин Илья Самсонов, он провел четвертую встречу в стартовом составе в нынешнем сезоне и одержал четвертую победу. 22-летний голкипер отразил 29 бросков из 34.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 13 матчей. "Ванкувер" идет седьмым на Западе, имея в активе 13 очков после 10 встреч. В следующем матче 30 октября столичный клуб на выезде сыграет против "Торонто", "Ванкувер" днем ранее на домашней площадке примет "Флориду".