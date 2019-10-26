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Зимние олимпийские виды спорта

Соколов: российские бобслеисты будут бороться за место в первой тройке по итогам КМ

Старший тренер национальной команды отметил, что начать сезон должны опытные экипажи
Старший тренер сборной России по бобслею Олег Соколов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по бобслею Олег Соколов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мужская сборная России по бобслею в предстоящем сезоне намерена побороться за места в первой тройке в общем зачете Кубка мира. Об этом сообщил ТАСС старший тренер команды Олег Соколов.

"Мы постараемся выполнить все обязательства, которые перед нами стоят, - сказал Соколов. - В четверках - это первое-третье место в общем зачете Кубка мира для первого экипажа, третье-шестое - для второго, первое-третье место - на первенстве мира в обеих дисциплинах, а также первое-третье место в мужских четверках и женских двойках на взрослом чемпионате Европы. Задачи серьезные, будем точечно смотреть, куда кого подключать".

"Команда сейчас находится в хорошей форме, было большое количество сборов, спортсмены подустали. Сборы были непростыми, пришлось много переезжать, но результаты наши бобслеисты показали достойные. Очень порадовали быстрые молодые ребята, да и та молодежь, которая уже имеет опыт, тоже показала достойный результат. Все спортсмены прибавили, мне все нравится", - сказал старший тренер.

По мнению Соколова, начинать новый сезон Кубка мира должны опытные пилоты. "Алексей Стульнев и Максим Андрианов, скорее всего, поедут на Кубок мира. Если будут успешно выступать, мы их трогать не будем, потому что не надо забывать, что в прошлом году мы потеряли одну квоту, поэтому нам надо ее отвоевывать", - отметил собеседник ТАСС.

Женская сборная России по бобслею по итогам прошлого сезона получила право в предстоящем сезоне Кубка мира быть представленной тремя экипажами. "Но мы испытываем определенный дефицит бюджета, поэтому на первые этапы Кубка мира поедет только один женский экипаж и два мужских. Два других женских экипажа начнут выступление с Кубка Европы, а с нового года - уже на этапах Кубка мира", - отметил Соколов.

Система отбора в сборную

"Мы впервые подсчитали рейтинг пилотов - еще не до конца совершенный, но объективный, - сказал старший тренер мужской команды. - Согласно этому рейтингу, были сформированы экипажи, и получилось что-то среднее. Опытным пилотам двоек, не имеющим быстрый старт, достались не самые сильные разгоняющие, но хорошая техника, а те, кто проявил себя на старте, напротив, получили быстрых разгоняющих. Очень достойные старты получились по такой схеме в двойках".

Соколов связывает большие надежды с молодым пилотом Ростиславом Гайтюкевичем, выигравшим в прошлом сезоне бронзу юниорского чемпионата мира в двойках и золото чемпионата России в этой же дисциплине. По итогам контрольных стартов, проходивших 24 и 25 октября в Сочи, пилот показал первый результат в заездах двоек и четвертый - четверок.

"Шанс у Гайтюкевича выступить в этом сезоне на Кубке мира есть, ясность наступит после первых двух этапов, - считает старший тренер. - Пока мы планируем его заявить на чемпионат Европы в двойках, потому что в этой дисциплине он у нас безоговорочный лидер, он растет и прогрессирует с каждым этапом. Кроме того, после чемпионата мира среди юниоров, если Ростислав выиграет там хотя бы одну дисциплину, у него будет шанс поехать на взрослый чемпионат мира".

Первый этап Кубка мира по бобслею пройдет с 29 по 30 ноября в американском Парк-Сити, местом проведения второго этапа станет Лейк-Плэсид (США), соревнования пройдут с 14 по 15 декабря. Главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 22 февраля по 1 марта в немецком Альтенберге.

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Зимние олимпийские виды спорта
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