Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Тарасова: стартовое волнение могло помешать Медведевой удачно начать Гран-при в Канаде

Фигуристка показала шестой результат в короткой программе
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Волнение могло сказаться на выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе этапа Гран-при в канадской Келоуне. Такое мнение ТАСС в субботу высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

Девушки представили короткие программы в рамках этапа в Канаде в ночь на субботу. Медведева допустила ошибку на двойном акселе, а также упала с тройного лутца. Кроме того, судьи поставили 19-летней россиянке недокрут на тройном тулупе в каскаде с тройным флипом. Медведева получила за свой прокат 62,89 балла и занимает промежуточное шестое место.

"Тяжело сказать, почему так произошло, - сказала Тарасова. - Она тренировалась очень хорошо. Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения".

Также Тарасова оценила шансы Медведевой в произвольной программе. "Выступить лучше? Конечно, потому что хуже уже некуда, посмотрим, потому что это судьба, она так готовится, рассказывает, что она готовит тело свое, она многое делает сама и понимает, что она делает. Ей уже никто не говорит, что делать, на тренировках все было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю, она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось".

Произвольные программы одиночницы представят в ночь на воскресенье.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаМедведева, Евгения АрмановнаСерия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Кубок мира по регби
Сборная Англии обыграла команду Новой Зеландии и вышла в финал Кубка мира по регби
Англичане выбили из турнира победителя двух последних Кубков мира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС