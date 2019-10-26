Тарасова: стартовое волнение могло помешать Медведевой удачно начать Гран-при в Канаде

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Волнение могло сказаться на выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе этапа Гран-при в канадской Келоуне. Такое мнение ТАСС в субботу высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

Девушки представили короткие программы в рамках этапа в Канаде в ночь на субботу. Медведева допустила ошибку на двойном акселе, а также упала с тройного лутца. Кроме того, судьи поставили 19-летней россиянке недокрут на тройном тулупе в каскаде с тройным флипом. Медведева получила за свой прокат 62,89 балла и занимает промежуточное шестое место.

"Тяжело сказать, почему так произошло, - сказала Тарасова. - Она тренировалась очень хорошо. Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения".

Также Тарасова оценила шансы Медведевой в произвольной программе. "Выступить лучше? Конечно, потому что хуже уже некуда, посмотрим, потому что это судьба, она так готовится, рассказывает, что она готовит тело свое, она многое делает сама и понимает, что она делает. Ей уже никто не говорит, что делать, на тренировках все было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю, она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось".

Произвольные программы одиночницы представят в ночь на воскресенье.