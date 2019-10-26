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Серия Гран-при по фигурному катанию

Смирнов: фигуристы Бойкова и Козловский справились со стартом на Гран-при в Канаде на ура

Россияне получили за свой прокат 76,45 балла и лидируют после короткой программы

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, лидирующая после исполнения короткой программы на втором этапе Гран-при в канадской Келуоне, справились со стартом серии нового сезона на ура. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный чемпион Европы в парном катании, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира Александр Смирнов.

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Россияне получили за свой прокат 76,45 балла. Второе место занимают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, набравшие 75,50 балла. Третьими идут россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,57). Произвольную программу пары покажут в ночь на воскресенье.

"Бойкова и Козловский - просто молодцы, прибавили за сезон, порадовали удачным выбором программ, которые, уверен, они еще лучше вкатают. Справились со всем на ура, и я очень рад за них, за их тренеров Тамару Николаевну [Москвину], Артура Минчука. В произвольной программе у ребят хороший прыжковый набор, только надо справиться - бывают помарочки на выбросах, так что особенно держим за них кулаки именно на прыжковых элементах. Программа у них новая, не совсем вкатанная, но они после классики попробовали новый стиль - Джеймс Бонд, и это очень здорово для развития пары", - отметил Смирнов.

На вопрос, не считает ли он странным лишь второй уровень, полученный парой за тодес, Смирнов отметил: "Думаю, что все, кто этой ночью оказался у телевизора, пусть они даже ничего не понимают в нашем виде спорта, без всяких оценок увидел, что они лучшие. Что касается судейства, то мы еще на этапе в Лас-Вегасе смогли убедиться в том, что оно не совсем адекватное. Мне кажется, что это тенденция сезона - каждая страна будет выжимать максимум для своих, и это грустно".

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года. В 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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