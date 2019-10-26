Смирнов: фигуристам Тарасовой и Морозову по силам побороться за подиум Гран-при в Канаде

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов обладает превосходным набором элементов, им по силам побороться за места на подиуме на этапе серии Гран-при в Канаде. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион Европы в парном катании, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира Александр Смирнов.

Двукратные серебряные призеры чемпионатов мира Тарасова и Морозов идут третьими после короткой программы (73,57 балла), лидируют россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,45), на втором месте идут канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (75,50).

"Жаль, что Женя и Володя справились не со всеми элементами в короткой программе, но у ребят сейчас новый этап в жизни - новый тренер, новые программы, они ищут свой стиль, свое лицо, думаю, они справятся, - сказал Смирнов. - Надеюсь, что в произвольной программе они как следуют настроятся и дадут серьезный отпор американской (Алекса Шимека и Крис Книрим занимают четвертое место с 71,28 балла в активе - прим. ТАСС) и канадской парам - у ребят шикарный набор элементов, на них приятно смотреть. По сравнению с нашими парами, парные элементы тех же канадцев смотрятся тяжеловато".

Произвольную программу пары покажут в ночь на воскресенье.