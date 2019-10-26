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ММА

Тухугов может провести следующий бой в UFC на турнире в Южной Корее

Турнир пройдет 21 декабря

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Следующий поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) может пройти на турнире в Южной Корее. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Турнир пройдет в Сеуле 21 декабря.

"Тухугов может провести следующий бой на турнире в Южной Корее", - сказал собеседник агентства.

Первый поединок в UFC после двухлетнего перерыва Тухугов провел 7 сентября на турнире в Абу-Даби. Бой против британца Лерона Мерфи завершился вничью. Всего на счету россиянина 18 побед, четыре поражения и одна ничья.

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ММА
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