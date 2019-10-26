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Футбол в Испании

Месси заявил, что не променял бы завоеванные с "Барселоной" трофеи на победу в ЧМ

Аргентинец завоевал с "Барселоной" более 20 трофеев

ТАСС, 26 октября. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси не променял бы уже завоеванные трофеи на победу в чемпионате мира. Комментарий 32-летнего спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на TyC Sports.

Месси ни разу не выигрывал чемпионат мира, в 2014 году сборная Аргентины стала серебряным призером турнира, в 2018-м аргентинцы проиграли французам в матче 1/8 финала. В составе сборной Аргентины футболист провел 135 матчей, в которых забил 68 голов.

"Безусловно, я бы хотел стать чемпионом мира, но не отдал бы ради этого что-то из того, чем обладаю сейчас. Я благодарен богу за все то, что у меня в данный момент есть. Моя карьера намного лучше, чем я мог себе представить", - сказал Месси.

В сентябре Месси был признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в октябре он получил премию "Золотая бутса" как лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Аргентинец выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время игрок десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов, восемь раз он выигрывал Суперкубок Испании, трижды становился победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года.

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