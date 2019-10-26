Россиянки не сумели завоевать лицензию на Олимпийские игры - 2020 по хоккею на траве

ТАСС, 26 октября. Женская сборная России по хоккею на траве проиграла команде Австралии со счетом 0:5 во втором матче отбора на летние Олимпийские игры 2020 года. Встреча прошла в австралийском Перте.

В составе австралийской команды голами отметились Грейс Стюарт (9-я минута), Мэрайя Уильямс (22), Софи Тейлор (25), Эмили Чолкер (27) и Калинди Коммерфорд (30).

Обладатель лицензии определялся по результатом двух матчей. В первой встрече россиянки проиграли соперницам со счетом 2:4.

Мужская сборная России по хоккею на траве встретится с командой Индии в квалификационных матчах, встречи пройдут 1 и 2 ноября в индийском городе Калинга.

Женская сборная России ни разу не выступала на Олимпийских играх, советская команда принимала участие в соревнованиях один раз, став третьей на Олимпиаде в Москве в 1980 году. Мужская сборная России также ни разу не выступала на Олимпийских играх, сборная СССР дважды принимала участие в соревнованиях, на Олимпиаде в Москве команда стала бронзовым призером соревнований.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, соревнования по хоккею на траве - с 25 июля по 7 августа.