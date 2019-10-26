Худяков: "Тамбов" победил "Уфу" благодаря вкладу бывшего тренера Григоряна

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты "Тамбова" одержали крупную победу в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы" в том числе благодаря вкладу бывшего главного тренера Александра Григоряна. Об этом ТАСС заявил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

В субботу "Тамбов" обыграл "Уфу" со счетом 3:0. Григорян покинул пост главного тренера 19 октября, исполняющим обязанности был назначен Сергей Первушин.

"По игре сегодня было практически то же самое, что и в предыдущих матчах, - сказал Худяков. - Все, что сейчас происходит, - это работа и вклад Григоряна, новый тренерский штаб не успел бы за три дня что-то сделать. Практически тот же состав был выставлен, никаких серьезных изменений в тактике я не увидел. Если бы там, например, вместо схемы 5-3-2 команда сыграла 4-4-2 или 4-3-3, я бы сказал, что это заслуга нового тренера, а так сыграло то, что сделал Григорян, хочу сказать ему спасибо за это".

"Новый тренерский штаб провел отличную работу по психологии, потому что после увольнения тренера всегда игрокам непросто. Григорян сам понимал, что нужна перезарядка, новый мозг команде", - отметил спортивный директор "Тамбова".

"Тамбов" занимает 16-ю, последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 11 очков после 14 матчей. В следующем туре 2 ноября клуб из Тамбова проведет гостевую встречу против "Сочи".