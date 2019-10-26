СМИ: "Реал" намерен вернуть Моуринью на пост главного тренера

ТАСС, 26 октября. Руководство испанского футбольного клуба "Реал" может назначить на пост главного тренера команды португальского специалиста Жозе Моуринью. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на As.

По информации источника, руководство мадридского клуба приняло принципиальное решение о возвращении 56-летнего специалиста в клуб.

В декабре 2018 года Моуринью ушел из "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и "Реал". Он является двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В 2017 году УЕФА включил его в список десяти тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейских футбол.

В турнирной таблице испанского чемпионата "Реал" идет на втором месте, набрав девяти играх 18 очков и отставая от лидирующей "Барселоны" на 1 очко. В Лиге чемпионов клуб занимает второе место в турнирной таблице группы А, в активе команды 4 очка в трех матчах.