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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Чусовитина заявила, что завершит карьеру после Олимпийских игр 2020 года

Игры в Токио станут для 44-летней спортсменки восьмыми в карьере
Оксана Чусовитина EPA/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Оксана Чусовитина
© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике 44-летняя Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, завершит карьеру после Олимпийских игр 2020 года. Об этом спортсменка сообщила ТАСС на шоу Алексея Немова "Легенды спорта."

В октябре этого года Чусовитина заявила, что примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио, которая станет для нее восьмой.

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"Это будет моя заключительная Олимпиада, я уйду из большого спорта, не буду активным спортсменом, но останусь в спорте. Буду помогать и делать все для развития детского и юношеского спорта в Узбекистане, будем жить дальше в спорте. Я думаю, что на Кубок Воронина в Пензу я приеду, потому что там мои друзья. Я каждый год приезжаю на эти соревнования, а остальные старты в этом сезоне я отменила", - сказала Чусовитина.

Трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы Чусовитина, выступавшая ранее за сборные СССР и Германии, входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики спортсменка, принимавшая участие в семи Олимпиадах. Автором рекорда она стала после того, как выступила на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (седьмое место в опорном прыжке), где в возрасте 41 года и 56 дней также стала самой возрастной гимнасткой в истории, принимавшей участие в Олимпиадах.

Дебют Чусовитиной на чемпионатах мира состоялся в 1991 году в американском Индианаполисе, когда она в составе сборной СССР выиграла две золотые и одну серебряную награду, позднее она завоевала одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые награды на мировых первенствах. На Играх-1992 в Барселоне Чусовитина в составе объединенной команды стала чемпионкой в командном первенстве, в ее активе также серебро Олимпийских игр в Пекине (2008).

Кубок Воронина пройдет в Пензе с 29 по 30 ноября. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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