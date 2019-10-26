Гимнастка Чусовитина рассчитывает завоевать медаль на Олимпийских играх 2020 года

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, рассчитывать выиграть медаль на Олимпийских играх - 2020 в Токио. Об этом спортсменка сообщила ТАСС на шоу Алексея Немова "Легенды спорта".

В октябре этого года Чусовитина заявила, что примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио, которая станет для нее восьмой. Спортсменке 44 года. После Олимпийских игр - 2020 она завершит спортивную карьеру.

"Я чувствую радость, что я отобралась, морально тяжелый был чемпионат мира, после того, как я ошиблась на втором прыжке, у меня настроение совсем упало. Но надо было продолжать и отбираться на Олимпиаду многоборьем. Я рада, что у меня это получилось. Я не просто хочу участвовать, я готовлю сейчас сложные прыжки и, конечно, еду на Олимпиаду за медалью", - сказала Чусовитина.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.