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Олимпиада-2020 в Токио

Гимнастка Чусовитина рассчитывает завоевать медаль на Олимпийских играх 2020 года

44-летняя спортсменка завершит карьеру после Игр в Токио
Оксана Чусовитина EPA-EFE/STEFAN POSTLES
Описание
Оксана Чусовитина
© EPA-EFE/STEFAN POSTLES

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, рассчитывать выиграть медаль на Олимпийских играх - 2020 в Токио. Об этом спортсменка сообщила ТАСС на шоу Алексея Немова "Легенды спорта".

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В октябре этого года Чусовитина заявила, что примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио, которая станет для нее восьмой. Спортсменке 44 года. После Олимпийских игр - 2020 она завершит спортивную карьеру.

"Я чувствую радость, что я отобралась, морально тяжелый был чемпионат мира, после того, как я ошиблась на втором прыжке, у меня настроение совсем упало. Но надо было продолжать и отбираться на Олимпиаду многоборьем. Я рада, что у меня это получилось. Я не просто хочу участвовать, я готовлю сейчас сложные прыжки и, конечно, еду на Олимпиаду за медалью", - сказала Чусовитина.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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