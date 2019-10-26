Сборная Китая досрочно одержала победу в медальном зачете на Всемирных военных играх

ТАСС, 26 октября. Китайские спортсмены досрочно одержали победу в медальном зачете на VII Всемирных военных играх, которые проходят в Ухане (Китай). В восьмой медальный день спортсмены из Китая завоевали 39 наград (19 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых), всего в активе сборной Китая 232 медали (131-64-37).

Российские спортсмены стали обладателями 20 наград в восьмой медальный день. Россияне завоевали шесть золотых, пять серебряных и девять бронзовых наград.

Золотые медали выиграли Овик Оганнисян (бокс, весовая категория до 56 кг), Алексей Семыкин (бокс, до 75 кг), Артем Сусленков (бокс, свыше 91 кг), Максим Храмцов (тхэквондо, весовая категория до 80 кг), Рафаэль Камалов (тхэквондо, до 87 кг), Елена Евлампьева (тхэквондо, до 57 кг).

Серебряными призерами стали Евгений Коротовский (легкая атлетика, метание молота), женская сборная России по легкой атлетике (эстафета 4х400 м, Алена Мамина, Вера Рудакова, Ксения Аксенова, Полина Миллер), Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина (синхронные прыжки в воду с 10 м), женская сборная России по парашютному спорту (соревнования на точность и командные соревнования, Елена Тушева, Елена Лактионова, Евгения Фурман, Ольга Кравченко, Татьяна Кривощекова).

Бронзовые медали соревнований завоевали Денис Лукьянов (легкая атлетика, метание молота), Шахриер Ахмедов (бокс, до 60 кг), Алексей Мазур (бокс, до 64 кг), Александр Бондарь (прыжки в воду, 10 м), Кристина Ильиных (прыжки в воду, трамплин 3 м), женская сборная России по прыжкам в воду (Тимошинина, Ильиных, Чуйнышена), мужская сборная России по парашютному спорту (Алексей Быков, Дмитрий Максимов, Андрей Савин, Константин Котов, Дмитрий Ярый), Анастасия Бакланова (тхэквондо, до 67 кг), Надежда Макрогузова и Светлана Холомина (пляжный волейбол).

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, завоевав 49 золотых, 51 серебряную и 57 бронзовых наград, на третьем месте идет команда Бразилии (20-29-33). Соревнования завершатся в воскресенье, будет разыграно 16 комплектов медалей.