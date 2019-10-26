Двукратная чемпионка ОИ Мустафина взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях россиянка Алия Мустафина приостановила соревновательную деятельность. Об этом 25-летняя спортсменка сообщила ТАСС на шоу Алексея Немова "Легенды спорта".

Мустафина объявила о перерыве в карьере летом 2016 года в связи с беременностью, в апреле 2018-го гимнастка вернулась в спорт. В нынешнем сезоне Мустафина не смогла выступить на чемпионате Европы, Европейских играх и чемпионате мира.

"До нового года соревновательных планов никаких. Я сейчас взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике. Цели и желания все равно там [на Олимпийских играх 2020 года в Токио]. Пауза на то время, пока я не соскучусь по спорту, потому что приходить в зал и не хотеть работать - это хуже, чем не тренироваться", - сказала Мустафина.

Мустафина также является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратной победительницей, четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также на ее счету пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы, три золотые и одна серебряная награда Европейских игр.